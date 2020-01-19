Соревнования по джиу-джитсу завершились массовой дракой

Соревнования по бразильскому джиу-джитсу Moscow Winter BJJ Cup завершились массовой дракой, сообщает РЕН ТВ.

Турнир прошел 18 января в подмосковном Красногорске. Причины, по которым начался конфликт, неизвестны. На кадрах видно начало драки, участников которой пытаются разнять находящиеся в зале. Однако это не удается, и в нее втягивается все больше людей. В процессе некоторых участников потасовки бросают на пол и бьют ногами.

В январе грузин Зураб Эрбоцанашвили и украинец Хасан Закариев развязали массовую драку по ходу полуфинальной схватки на турнире по вольной борьбе в Турции. Потасовка между ними началась после того, как украинский спортсмен отмахнулся от соперника.

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