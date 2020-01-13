Грузин и украинец развязали массовую драку на турнире по борьбе

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Грузин Зураб Эрбоцанашвили и украинец Хасан Закариев развязали массовую драку по ходу полуфинальной схватки на турнире по вольной борьбе в Турции. Видео появилось в Instagram.

Потасовка между Эрбоцанашвили и Закариевым началась после того, как украинский спортсмен отмахнулся от соперника. На помощь борцам выбежали представители их команд. В ходе драки тренер Закариева нанес сильный удар в лицо Эрбоцанашвили и отправил его в нокдаун.

По итогам конфликта оба борца дисквалифицированы.

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