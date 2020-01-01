Устроившего драку в матче НХЛ Малкина оштрафовали

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин оштрафован на 5000 долларов за игру высоко поднятой клюшкой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттава Сенаторс». Об этом сообщается на сайте лиги.

В концовке третьего периода Малкин сцепился с форвардом «Оттавы» Брэди Ткачуком, что вылилось в массовую драку. После ее окончания другой хоккеист «Сетаторс» Жан-Габриэль Пажо ткнул россиянина в лицо, тот в ответ нанес ему удар клюшкой по шее.

— Yahoo Sports NHL (@YahooSportsNHL) 31 декабря 2019, 03:09

Малкин был оштрафован на максимально возможную сумму за это нарушение. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.

Встреча проходила в ночь на 31 декабря и завершилась победой Питтсбурга со счетом 5:2. Малкин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

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