Зеленский заявил о выполнении Ираном договоренностей по сбитому Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран выполнил большинство достигнутых договоренностей по выяснению обстоятельств крушения Boeing 737-800 в Тегеране. Об этом в понедельник, 20 января, сообщил офис президента.

Спецпредставитель президента Ирана Мохаммад Эслами приехал в Киев, чтобы обсудить детали расследования катастрофы Boeing, сбитого 8 января в Тегеране.

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«Все, о чем мы говорили с президентом Ирана, в основном было выполнено», — сказал Зеленский на встрече с Эслами. Речь идет о допуске к работе в Тегеране украинских специалистов, быстрой идентификации тел погибших украинцев и возвращении их на родину.

На Украину прибудет группа иранских представителей, которые ознакомятся с техническими возможностями Киева по расшифровке бортовых самописцев. Стороны согласились, что все сохранившиеся фрагменты самолета должны быть возвращены на Украину. Был также поднят вопрос о компенсации близким и родным погибших.

В катастрофе Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Иран признал, что сбил самолет по ошибке, и заявил, что это произошло из-за авантюризма США.

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