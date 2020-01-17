На Украине объяснили путаницу с первыми версиями авиакатастрофы в Иране

Глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил, почему в сообщениях посольства страны в Иране о первых версиях крушения самолета возникла путаница. Об этом он заявил во время выступления на правительственном часе в Верховной Раде, передает «Украинская правда».

Министр признал, что дипмиссии не стоило выдавать изначальную версию иранской стороны о технической неисправности на борту как официальную. По крайней мере посольство должно было указать, откуда получило информацию. Однако представители Киева слишком спешили с сообщением и не успели разобраться.

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«Это была реакция первая в состоянии шока, который пережило наше посольство, прибыв на место, где погибли наши люди», — сказал Пристайко и принес извинения за ложные сообщения.

Ранее сообщалось, что Пристайко потребовал от Ирана официально признать свою вину в крушении самолета и привлечь к ответственности всех виновных в гибели людей.

Самолет «Международных линий Украины» потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Незадолго до крушения Иран обстрелял военные объекты США в Ираке в качестве ответа на убийство генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. На борту пассажирского самолета находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины, все они погибли. 11 января Иран признал, что сбил самолет по ошибке из-за «авантюризма» США.

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