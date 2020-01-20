Террористка ИГ привела Норвегию к развалу правительства

Партия прогресса Норвегии покинула правительство из-за женщины, связанной с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Ей разрешили вернуться в страну, что фактически привело к развалу правительства, передает Dagbladet.

Речь идет о террористке и двух ее детях, которым норвежские власти разрешили репатриироваться из Ирака. Это вызвало недовольство у членов правительства и широких слоев норвежских граждан.

«Многие считают, что она использовала больного ребенка как щит, чтобы вернуться в Норвегию. И многие недовольны этим», — заявил лидер партии прогресса Сив Йенсен, который также занимает пост министра финансов.

Члены партии пригрозили выйти из правительства: по их словам, решение вернуть женщину и детей в Норвегию было принято в обход части правительства. Утверждается, что случай с близкой к ИГ женщиной стал «последней каплей»: раньше между Партией прогресса и другими членами правительства было много противоречий.

Ранее сообщалось, что премьер-министр страны Эрна Сульберг, разрешившая террористке въезд, может поплатиться за это должностью. Из-за выхода из коалиционного правительства Партии прогресса, Сульберг будет вынуждена назначить досрочные выборы в стране.

29-летняя гражданка Норвегии переехала в Сирию в 2013-м, где вышла за своего соотечественника, ставшего боевиком ИГ. Она родила от него двоих детей. Пара жила в Сирии, однако мужчина погиб, и женщина решила вернуться на родину. До этого она с детьми жила в лагере беженцев Аль-Хол на северо-востоке Сирии. По прибытии в Норвегию женщину арестуют, а детям назначат опекуна.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



