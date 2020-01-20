Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК

В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

Инцидент произошел около 18:00. На дежурстве в здании ЦИК был 25-летний работник Управления государственной охраны Украины. Рядом с телом военного был обнаружен табельный пистолет Макарова. Причины трагедии неизвестны, по факту произошедшего начато уголовное производство.

Раннее в городе Шелехове Иркутской области мэр Сергей Лапин спас 32-летнего местного жителя, который попытался совершить самоубийство у здания мэрии. Мужчина получил ожоги 70 процентов тела и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По данным Следственного комитета, он находился на учете у психиатра.

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