В России заявили о новых правилах посадки после падения самолета в реку

Российская авиакомпания Utair решила ввести новые правила посадки и больше не сажать воздушные суда во время ливня. Об этом заявил представитель перевозчика, передает в понедельник, 20 января, «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, теперь пилоты будут брать в расчет наихудшее состояние взлетно-посадочной полосы вне зависимости от передаваемых на борт данных о коэффициенте сцепления. Отмечается, что инициатива была предложена после анализа инцидента с падением пассажирского Boeing 737 в русло реки в аэропорту Сочи в сентябре 2018 года.

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17 января эксперты Межгосударственного авиационного комитета завершили расследование аварийной посадки лайнера Utair и заявили, что пилоты перенервничали в условиях экстремальной ситуации. Согласно выводам специалистов, у летчиков «из-за психоэмоционального напряжения, близкого к стрессу», нарушились память и внимание, в результате чего они начали неадекватно воспринимать время и пространство, что негативно сказалось на «качестве их профессиональной деятельности».

Самолет Boeing 737, летевший из Москвы, скатился в русло реки после приземления в аэропорту Сочи. У лайнера поломались стойки шасси и крыло, загорелся левый двигатель. В результате происшествия пострадали 20 из 170 пассажиров. Помимо этого от сердечного приступа скончался участвовавший в их эвакуации сотрудник аэропорта. Самолет же полностью разрушился. Предполагалось, что причиной стал резкий порыв ветра, по сути вытолкавший самолет за пределы взлетно-посадочной полосы.

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