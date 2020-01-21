Бузова поставила рекорд в Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова поставила рекорд по числу подписчиков в Instagram среди российских звезд. Об этом свидетельствуют данные на ее странице в соцсети.

Число подписчиков Бузовой достигло 19,1 миллиона человек. Приросту поспособствовало то, что Бузова закрыла страницу для неподписавшихся на нее пользователей. Кроме того, в день ее рождения, 20 января, знаменитость обнародовала песню «В огне».

Второй по популярности после Бузовой в Instagram — боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. На его страницу подписаны 18,4 миллиона человек.

По данным Forbes, Бузова занимает второе место среди блогеров, зарабатывающих в российском сегменте Instagram. Издание оценивает ее доход в Instagram за 2019 год в 0,86 миллиона долларов (почти 55 миллионов рублей). Лидером этого списка является в телеведущая Ксения Собчак. Предполагается, что ее годовой доход от рекламы в Instagram составляет 1,6 миллиона долларов (более 102 миллионов рублей).

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