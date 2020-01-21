Вышедший на замену защитник забил два мяча за полторы минуты в матче АПЛ

«Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 21 января, и завершилась со счетом 2:2. На 30-й минуте ирисок вывел вперед Мойзе Кин. Для форварда сборной Италии это дебютный гол в АПЛ. На старте второго тайма Доминик Калверт-Льюин удвоил преимущество ливерпульцев. На 70-й минуте в составе гостей на поле появился защитник Флорьян Лежен, который в добавленное время за полторы минуты оформил дубль.

«Эвертон» имеет в активе 30 очков и занимает 12-е место в чемпионате. В активе «Ньюкасла» столько же очков, но «сороки» уступают «ирискам» по дополнительным показателям и находятся на одну строчку ниже.

В следующем туре «Эвертон» 1 февраля на выезде сыграет с «Уотфордом». «Ньюкасл» в тот же день на своем поле примет «Норвич».

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