Гвардиола признал «Ливерпуль» выдающейся командой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об отношении к «Ливерпулю». Об этом сообщает Goal.com.

«Нельзя отрицать, что мерсисайдцы — выдающаяся команда, если говорить о футболе и результатах. Но каждый день я почти 24 часа думаю о своем клубе, о том, что мы можем улучшить. Меня не волнует "Ливерпуль" или команды из других лиг», — заявил испанец.

Специалист также отметил, что «Сити» в нынешнем чемпионате забил на 12 мячей больше красных. По словам Гвардиолы, его подопечные позволяют соперникам создавать не очень много опасных моментов у своих ворот, но оппоненты горожан очень часто демонстрируют отличную реализацию.

«Ливерпуль» после 23-х туров уверенно лидирует в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ), опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на 16 очков. Красные набрали 64 очка и имеют одну игру в запасе.

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