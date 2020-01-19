Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вечеринку своих игроков с 22 моделями. Его слова приводит The Daily Mail.

«Я знал об этом. Когда у игроков есть свободное время, они могут собраться вместе. Команда не первый раз собирается вместе. Все прошло хорошо», — рассказал Гвардиола.

15 января британский таблоид The Sun сообщил о том, что для футболистов «Манчестер Сити» была организована вечеринка с участием моделей. Девушек специально для мероприятия привезли из Италии. Отмечается, что вечеринка состоялась после разгромной победы «Сити» над «Астон Виллой». При этом работа по ее организации велась на протяжении двух месяцев.

После этого девушка одного из игроков команды устроила ему скандал. Отмечается, что, когда она узнала о вечеринке из прессы, ее настроение ухудшилось.

12 января «Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» со счетом 6:1. Хет-триком отметился нападающий Серхио Агуэро.

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