«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и оторвался от «Сити» на 16 очков

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 19 января, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 14-й минуте красных вывел вперед Вирджил ван Дейк. В добавленное время Мохамед Салах удвоил преимущество мерсисайдцев.

Победа позволила «Ливерпулю» набрать 64 очка, команда уверенно лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 16 очков. Кроме того, красные имеют игру в запасе. «Манчестер Юнайтед» набрал 34 очка и находится на пятой позиции.

В следующем туре «Ливерпуль» 23 января на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». «Манчестер Юнайтед» на своем поле днем раньше примет «Бернли».

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