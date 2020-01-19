Незабитый лучшим бомбардиром АПЛ пенальти лишил «Лестер» очков

«Лестер» на выезде проиграл «Бернли» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 19 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 33-й минуте Харви Барнс вывел гостей вперед. Равенство на 56-й минуте восстановил Крис Вуд. Спустя 12 минут лучший бомбардир АПЛ Джейми Варди не реализовал пенальти, а в концовке игры победу «Бернли» принес Эшли Вествуд.

Победа позволила «Бернли» набрать 27 очков и выйти на 14-е место в турнирной таблице. В активе «Лестера» 45 очков, команда занимает третье место в чемпионате.

В следующем туре «Лестер» 22 января на своем поле сыграет с «Вест Хэмом». «Бернли» в тот же день на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед».

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