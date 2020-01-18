«Челси» пропустил на последней минуте матча и проиграл середняку АПЛ

«Челси» на выезде проиграл «Ньюкаслу» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в субботу, 18 января, и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Синие на протяжении всего поединка владели игровым преимуществом, но пропустили мяч на последней добавленной минуте, отличился Айзак Хейден.

«Челси» с 39-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ньюкасл» имеет в активе 29 очков и располагается на 12-й позиции.

В следующем туре «Челси» 21 января на своем поле сыграет с земляками из «Арсенала». «Ньюкасл» в тот же день на выезде встретится с «Эвертоном».

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