В России испугались новых ударов по репутации спорта

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус посчитал, что российский спорт ждут новые удары по репутации. Его слова приводит ТАСС.

Гануса испугали публичные слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS). «Это большой риск для России, потому что пока ее позиция недостаточно убедительная, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) она уже не устроила. В этой связи публичные слушания могут усилить критику в сторону России», — посчитал он.

27 декабря представители РУСАДА заявили WADA о несогласии с решением исполкома организации. После этого дело было передано в CAS. До вердикта суда санкции агентства не будут действовать.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретил стране принимать такие соревнования. РУСАДА было лишено статуса соответствия. Президент России Владимир Путин назвал санкции WADA несправедливыми и противоречащими Олимпийской хартии.

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