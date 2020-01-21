РПЛ провалилась в рейтинге лучших лиг мира

Российская футбольная премьер-лига (РПЛ) заняла 26-ю строчку в рейтинге лучших клубных чемпионатов мира. Полный список опубликован на сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFHHS).

В прошлом году российский чемпионат занимал 17-ю строчку в рейтинге. По итогам 2019-го РПЛ уступает Украинской футбольной Премьер-лиге, чемпионатам Австрии, Чехии и Кипра.

Лучшим чемпионатом признана Английская премьер-лига (АПЛ). До этого на протяжении 10 лет первенство в рейтинге доставалось чемпионату Испании. По итогам 2019-го это третья лига мира. Второе место занял чемпионат Бразилии.

В РПЛ запланированы преобразования. Изменения коснутся количества участников в элитном дивизионе. Предполагается, что лига расширится до 18 клубов.

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