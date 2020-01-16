Клубы РПЛ выступили за расширение лиги

Представители клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за увеличение числа участников элитного дивизиона. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По словам главы РПЛ Сергея Прядкина, большинство клубов выступили за расширение лиги до 18 команд. При этом функционер отметил, что пока нет ясности относительно того, когда именно будет принят данный вариант проведения турнира. Он отдельно подчеркнул, что в лиге нашлись и те, кто выступил против нововведения.

Реформа российского чемпионата обсуждается с лета 2019-го. В частности, в июне президент ЦСКА Евгений Гинер предложил добавить в элитный дивизион клубы из ведущих чемпионатов СНГ. К таким он отнес казахстанские «Кайрат», «Астану» или минское «Динамо».

С 1994 года в чемпионате России выступают 16 клубов (исключениями стали только сезоны 1996 и 1997, где было 18 команд). Количество команд-участниц не поменялось и с образованием Премьер-лиги в 2001 году. Однако первые национальные первенства отличались по количеству команд. Так, в 1992 году за титул чемпиона России боролись 20 клубов. В 1993 году количество участников сократилось до 18.

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