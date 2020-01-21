В Польше назвали «туза в колоде» Путина

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), российский миллиардер Вячеслав Моше Кантор является «тузом в колоде» президента России Владимира Путина. Об этом пишет журналист польского издания Rzeczpospolita, выпускник Парижского университета Енджей Билецкий (Jędrzej Bielecki).

По его словам, Кантор, владеющий группой агрохимических предприятий «Акрон», может свободно развивать свой бизнес в России, оказывая «особые услуги» Кремлю. Они якобы заключаются в том, что глава ЕЕК никогда не упоминает случаи антисемитизма в России, зато регулярно говорит о притеснении евреев в Европе — так, на встрече с Шарлем Мишелем, премьер-министром Бельгии в 2014–2019 годах, он заявил, что Бельгия занимает второе место по уровню антисемитизма среди европейских государств. В то же время лидер бельгийской еврейской организации Филипп Маркевич опровергал эту информацию.

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Билецкий напомнил, что пятый Всемирный форум памяти холокоста, который пройдет 23 января в Иерусалиме, организован фондом, возглавляемым Кантором. На памятные мероприятия, помимо Путина, приедут десятки иностранных лидеров и высокопоставленных гостей, в том числе вице-президент США Майк Пенс. «Именно благодаря ему [Кантору] Путин получит потрясающую возможность представить свою версию Второй мировой войны, в которой Советский Союз сыграл только позитивную роль, а на Польшу возлагается общая ответственность за начало конфликта и даже некоторые преступления нацистов», — пишет журналист.

В Польше неоднократно пытались заочно дискутировать с Путиным после его декабрьских заявлений на тему предвоенной политики польского государства. Тогда российский президент несколько раз упомянул упоминал деятельность Юзефа Липского, который в бытность послом Польши в Третьем рейхе одобрительно высказался об идее Адольфа Гитлера выслать евреев из Старого света в Африку. В одном из выступлений президент назвал Липского сволочью и антисемитской свиньей. Из-за заявлений главы государства российский посол в Варшаве был вызван в МИД Польши, а польское правительство заявило, что Путин осознанно пытается оболгать страну.

На фоне этих дискуссий российский лидер сообщил, что намерен написать статью к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой. «Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», — говорил Путин.

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