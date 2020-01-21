Новичок АПЛ вырвал победу на последней минуте матча

«Астон Вилла» на своем поле обыграла «Уотфорд» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 21 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На гол Троя Дини на 38-й минуте бирмингемцы ответили точным ударом Дугласа Луиса, который состоялся спустя полчаса, а также голом Эзри Консы на последней добавленной минуте.

«Уотфорд» имеет в активе 23 очка и занимает 19-е место в чемпионате. У «Астон Виллы» на два очка больше, клуб располагается на 16-й позиции.

В следующем туре «Уотфорд» 1 февраля на своем поле примет «Эвертон». «Астон Вилла» в тот же день на выезде сыграет с «Борнмутом».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!