В Общественной палате отреагировали на данные о панике из-за смертельного вируса

Комиссия Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций отреагировала на данные о панике из-за предполагаемого появления в стране смертельного китайского коронавируса. Соответствующий пост опубликовал в Facebook председатель комиссии Александр Малькевич.

«Ну вот, опять кто-то использует страхи людей, сознательно выдумывая чрезвычайные ситуации», — написал он, комментируя «панические сообщения в соцсетях на тему распространения коронавируса в России».

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По мнению Малькевича, нужно быть готовыми к тому, что «атаковать нас будут ежедневно».

Он также расписал схему, по которой действуют распространители фейков. Сначала людям в социальных сетях и мессенджерах приходят сообщения примерно с таким содержанием: «Отец работает в... Сегодня его срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели». Затем тему подхватывают другие интернет-пользователи и журналисты, уточнил глава комиссии.

Малькевич напомнил, что 20 января был запущен специальный сайт для сбора информации о фейковых новостях. На нем любой россиянин сможет оставить сигнал о нарушении российского законодательства.

О первом возможном случае заражения вирусом на территории России стало известно ранее 22 января. Госпитализированный мужчина прибыл на самолете из Шанхая. Известно, что он летел с пересадками в Красноярске и Москве. Позже информацию о заражении опровергли.

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