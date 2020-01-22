Игроки «Тоттенхэма» разочаровались в Моуринью

Футболисты лондонского «Тоттенхэма» разочарованы тренировками, которые проводит возглавивший клуб в ноябре прошлого года Жозе Моуринью. Об этом сообщает The Sun.

Португалец делает большой акцент на отработке длинных забросов вперед, ведущие игроки команды считают, что такой стиль старомоден и подходит клубам из низших лиг. Кроме того, они недовольны публичной критикой Моуринью в адрес полузащитника Танги Ндомбеле.

Моуринью неоднократно выражал недовольство тем, что Ндомбеле, пришедший в клуб прошлым летом, слишком беспокоится о старых травмах и отказывается играть. В одном из интервью тренер назвал игрока «вечно травмированным».

После 23 туров нынешнего сезона Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» с 31 очком занимает восьмое место в таблице. Безвыигрышная серия команды Моуринью достигла четырех матчей. 22 января лондонцы встретятся с замыкающим турнирную таблицу «Норвичем».

Моуринью занял пост главного тренера «Тоттенхэма» 20 ноября 2019 года, сменив в должности аргентинца Маурисио Почеттино. Контракт с 56-летним португальцем рассчитан до конца сезона-2022/2023.

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