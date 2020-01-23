Кокляев высказался об участии в Гран-при супертяжеловесов в MMA

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев прокомментировал свое возможное участие в Гран-при супертяжеловесов, которое планирует организовать промоушен Fight Nights Global. Слова стронгмена приводит «Спорт-Экспресс».

41-летний Кокляев подчеркнул, что пока помогает организации в поиске атлетов. «Камил Гаджиев (глава Fight Nights Global, — прим. «Ленты.ру») попросил меня найти двух ребят. Одного уже нашел, второй должен на днях дать ответ», — заявил спортсмен.

8 января Fight Nights Global заключил контракт с бразильским супертяжеловесом Зулузиньо. 160-килограммовый боец смешанного стиля (MMA) известен по выступлениям в Pride и должен выступить в Гран-при российской организации. В нем примут участие бойцы весом от 120 килограммов и ростом от 190 сантиметров. Старт «Гран-при гигантов» запланирован на апрель.

Кокляев дебютировал в единоборствах, выступив в поединке по правилам бокса против российского бойца MMA Александра Емельяненко. Тяжелоатлет уступил нокаутом в первом раунде.

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