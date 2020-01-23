«Манчестер Юнайтед» дома проиграл середняку АПЛ

«Бернли» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 22 января, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 39-й минуте бордовых вывел вперед Крис Вуд. В начале второго тайма Джей Родригес забил второй мяч.

Победа позволила «Бернли» набрать 30 очков и выйти на 13-е место в чемпионате. «Манчестер Юнайтед» с 34 очками находится на пятой позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 1 февраля на своем поле примет «Вулверхэмптон». «Бернли» днем позже дома сыграет с «Арсеналом».

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