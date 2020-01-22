Уткин раскритиковал Клоппа и Гвардиолу

Журналист Василий Уткин раскритиковал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, выражавших недовольство плотностью календаря Английской премьер-лиги (АПЛ). Комментатор высказался в рамках передачи NEARBIRD на канале Okko Sport в YouTube.

«Новый год — время развлечений, а АПЛ в это время предлагает уникальный продукт. Благодаря плотности матчей, потребитель практически в любой момент может включить телевизор и увидеть футбол высшего качества. Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола, берите блокноты и своих помощников и развлекайте нас!» — заявил журналист.

Уткин также добавил, что зрителям все равно, насколько устали футболисты и тренеры, получающие огромные деньги за свою работу.

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола не раз подвергали критике плотность календаря в премьер-лиге в декабре и январе. Испанец, в частности заявлял, что для восстановления между матчами ему придется поместить своих футболистов в холодильник.

С начала декабря клубы АПЛ сыграли уже по десять матчей в рамках чемпионата. В премьер-лиге также существует традиция, согласно которой команды проводят три тура в период с 26 декабря по 1-2 января.

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