«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»

«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 21 января, и завершилась со счетом 2:2. На 28-й минуте пенальти реализовал полузащитник синих Жоржиньо. На 63-й минуте равенство восстановил Габриэл Мартинелли. Через 21 минуту Сесар Аспиликуэта снова вывел «Челси» вперед, но спустя три минуты голом отметился Эктор Бельерин. Больше тайма красно-белые играли в меньшинстве. За фол последней надежды был удален Давид Луис.

В активе «Челси» 40 очков, команда занимает четвертое место в чемпионате. «Арсенал» набрал на десять очков меньше и занимает десятую строчку.

В следующем туре «Челси» 1 февраля на выезде встретится с «Лестером». «Арсенал» днем позже на чужом поле сыграет с «Бернли».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!