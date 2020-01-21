Клуб российского бизнесмена прервал шестиматчевую серию без побед в АПЛ

«Борнмут» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 21 января, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 36-й минуте вишен вывел вперед Харри Уилсон. Через пять минут хавбек гостей Паскаль Гросс отправил мяч в свои ворота. На 74-й минуте Каллум Уилсон довел счет до крупного. Мяч престижа на 81-й минуте на свой счет записал Аарон Муй.

Победа стала для «Борнмута», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, первой за последние шесть матчей в АПЛ. Команда набрала 23 очка и вышла на 18-е место в турнирной таблице. У «Брайтона» на два очка больше, клуб занимает 16-е место.

В следующем туре «Борнмут» 1 февраля на своем поле примет «Астон Виллу». «Брайтон» в тот же день на выезде сыграет с «Вест Хэмом».

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