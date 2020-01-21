«Манчестер Сити» вырвал победу у новичка АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 21 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 73-й минуте горожан вывел вперед Серхио Агуэро. В оставшееся время зрители не увидели забитых мячей.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 51 очко и закрепиться на втором месте в чемпионате. «Шеффилд» имеет в активе 33 очка и располагается на седьмой позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» 2 февраля на выезде встретится с «Тоттенхэмом». «Шеффилд» днем раньше на чужом поле сыграет с «Кристал Пэлас».

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