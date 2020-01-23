На Украине заявили о необходимости жесткой политики с Евросоюзом

Украине необходимо жестче отстаивать свою позицию в переговорах с Евросоюзом об условиях экономического сотрудничества. Об этом заявил глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы сейчас вступаем в процесс пересмотра Соглашения об ассоциации с ЕС. Надо нормально подготовиться: не просто взять их предложения и подписать», — сказал Арахамия.

По его словам, украинским политикам необходимо учитывать состояние экономики страны во время переговоров с Брюсселем. При этом Арахамия считает, что страны ЕС все активнее защищают свои интересы и Украина должна последовать их примеру.

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«Если не доводить свою точку зрения, мы точно подпишем еще раз на не очень выгодных условиях», — заявил глава «Слуги народа», отметив, что среди проблемных вопросов сотрудничества с ЕС остаются квоты на поставки отдельных товаров и перевозки.

В то же время он подчеркнул, что курс Украины на евроинтеграцию не поддается сомнению. Арахамия добавил, что президентская партия приняла за три месяца больше законов для интеграции, чем Верховная Рада предыдущего созыва за все пять лет своей работы.

Осенью 2019 года заместитель министра по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка анонсировал пересмотр Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Договор был подписан в 2014 году, однако он не вступил в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-участниц ЕС. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ. Для этого по требованию Амстердама в текст соглашения были внесены правки, согласно которым Киеву было отказано в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Кроме того, соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.

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