Украина решила пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

Заместитель министра по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что страна планирует пересмотреть соглашение об ассоциации с Евросоюзом этой осенью. Об этом сообщает УНИАН.

Качка рассказал, что Киев хочет ускорить евроинтеграцию путем заключения так называемого «промышленного безвиза».

«Нам очень интересно понять позицию Европейского Союза, насколько они настроены на эту работу, и насколько они готовы ее ускорить. То, что мы видим сегодня, — это очень конструктивное отношение к тому, что мы будем активно говорить о модальности, условиях, о календаре обновления соглашения уже этой осенью», — заявил он.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом было подписано в 2014 году, однако оно не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-участниц ЕС. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ.

Для этого по требованию Амстердама в текст соглашения были внесены правки, согласно которым Киеву было отказано в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Кроме того, соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.

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