Россиянам в аэропортах курортов Египта выделят отдельные выходы на посадку

Для российских путешественников в египетских аэропортах при курортах могут предусмотреть особый уровень безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

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Накануне российские эксперты по безопасности на авиатранспорте завершили очередной осмотр аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады. Им показали огороженные выходы на посадку, которые предлагается использовать для пассажиров из России, а также отдельные стойки регистрации.

Такая схема уже действует в Международном аэропорту Каира. Там пассажиры, следующие в Москву, досматриваются отдельно и более тщательно, чем на других направлениях.

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы в результате теракта самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. Москва потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Египта.

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