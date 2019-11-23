Минтранс оценил возможность возвращения чартеров в Египет

Чартерное авиасообщение между Россией и Египтом, скорее всего, не возобновится в 2019 году, заявил в субботу, 23 ноября, глава Минтранса России Евгений Дитрих. Об этом сообщает «Интерфакс».

Чиновник дал прогноз, «исходя из анализа ситуации» и «совместных проработок с египетскими партнёрами».

Министр рассказал, что российские специалисты летом направили замечания к обеспечению безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. От египетской стороны ждут подтверждение о проработке данных вопросов и устранении конкретных замечаний.

«По получении ответа от египетской стороны мы готовы оперативно снарядить команду проверяющих, которая могла бы убедиться в устранении этих недостатков», — заключил Дитрих.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Позже ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав в качестве причины взрыв бомбы. В апреле 2018 года регулярные рейсы между Москвой и Каиром были частично возобновлены.

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