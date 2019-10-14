Россиянам предложили спасающие от осеннего холода страны

Российские путешественники начали массово бронировать поездки в теплые страны в октябре. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Aviasales, опубликованном на сайте компании.

Эксперты сервиса составили рейтинг стран, в которые могут полететь россияне, чтобы спастись от осеннего холода. Так, на первом месте оказались курорты Хургады (Египет), Пхукета (Таиланд), Дубая (ОАЭ), Хайнаня (Китай) и Гоа (Индия). По информации сервиса, в этих местах температура воздуха достигает 32 градусов по Цельсию.

Кроме того, 30-градусную жару в октябре можно застать на пляжах Тель-Авива, Антальи, Гаваны и Аммана, поэтому спрос на эти направления за месяц вырос на 23 процента.

Специалисты также посоветовали отправиться за теплом на Кипр, Джербу (Тунис), Крит (Греция) и в Агадир, где температура в октябре колеблется от 21 до 30 градусов по Цельсию.

Ранее в октябре туроператоры составили рейтинг самых бюджетных пакетных туров на море на десять ночей с вылетом 1-3 ноября. Согласно данным сети турагентств «1001 тур», интернет-магазина пакетных туров Onlinetours.ru и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, самый выгодный отдых предлагают курорты Турции.

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