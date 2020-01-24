Раскрыта группировка готовящихся к расовой войне в США неонацистов

Федеральное бюро расследований (ФБР) раскрыло ячейку неонацистов, готовящихся к расовой войне. Об этом сообщает ABC News.

По данным правоохранителей, группировка «База» (The Base) была создана в июле 2018 года белыми националистами, стремящимися создать «белое этно-государство». Прием в группировку проводился по заявкам. Руководители «Базы» были особенно заинтересованы в претендентах с военным прошлым и опытом работы со взрывчатыми веществами.

Участники неонацисткой группировки общались друг с другом через онлайн-платформы и зашифрованные приложения, а также секретные чат-комнаты. В них неонацисты обсуждали акты насилия в отношении представителей меньшинств, в том числе евреев и афроамериканцев, способы изготовления самодельных взрывных устройств. В ходе обысков у одного из задержанных были обнаружены видеозаписи с тренировок участников в военном учебном лагере.

Материалы по теме Сжигая кресты Они закатывают вечеринки в честь Гитлера и мечтают о своей Америке: как живут нацисты США

Специалисты пока не знают, сколько последователей у организации, и опасаются, что сообщники могут быть и за рубежом. Тем не менее, следователи пришли к выводу, что члены «Базы» были разделены на несколько региональных отделений, обладавших достаточной автономностью.

Организация была раскрыта благодаря внедрившемуся в нее сотруднику ФБР, который работал под прикрытием в течение нескольких месяцев. Он участвовал в боевой подготовке с тремя членами «Базы», планировавших заговор с целью убийства двух членов антифа-активистов.

Отмечается, что расследование велось на фоне повышенного внимания к терроризму внутри страны и распространению идеи белого превосходства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!