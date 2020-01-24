Кремль объяснил суть инициативы Путина по саммиту пяти государств

Саммит лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, созвать который накануне предложил президент России Владимир Путин, нужен для обсуждения мировых конфликтов. Суть инициативы российского лидера объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Песков уточнил, что в ближайшее время Москва направит послания лидерам США, Китая, Франции и Великобритании с разъяснениями деталей предложения Путина.
Официальный представитель Кремля добавил, что главы государства должны преодолеть разногласия, чтобы найти ответы на вызовы, стоящие сегодня перед человечеством.
Накануне на Всемирном форуме памяти жертв холокоста в Иерусалиме Путин предложил постоянным членам Совбеза вместе обсудить актуальные глобальные проблемы. Путин отметил, что встреча может пройти в любой точке мира.