В Госдуме предложили ООН определить «исторических негодяев»

Организации Объединенных Наций (ООН) следует определить список «исторических негодяев», которых ни в коем случае нельзя оправдывать. С таким предложением выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Telegram-канале в пятницу, 24 января.

«Тут не может быть полутеней. И те, кто начинает заигрывать с нацистами, получат международную изоляцию и осуждение. Это могут быть и целые страны, и фонды, и коммерческие компании, и отдельные бизнесмены», — написала она.

По ее мнению, отсутствие одобрения из-за рубежа будет способствовать закрытию «кружков доморощенных гитлеров». Она подчеркнула, что опасность нацистских идей реальна, и привела в пример события в Одессе в мае 2014 года, когда в результате противостояния сторонников и противников Майдана погибли 48 человек.

Накануне в ходе визита в Израиль президент России Владимир Путин принял участие на форуме памяти жертв Холокоста. В ходе выступления он предложил провести встречу с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Российский президент подчеркнул, что на этих странах лежит «особая ответственность по сохранению цивилизации». Также президент призвал не забывать правду о Холокосте.

В ООН поддержали эту инициативу.

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