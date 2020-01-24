На востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

Стихийное бедствие произошло в 20.55 по московскому времени в районе города Сивридже. По данным главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу, в результате погибли четыре человека: по два в провинциях Малатья и Элязыг.

Пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что россиян среди пострадавших в результате землетрясения нет.

В сентябре 2019 года землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецком курортном городе Анталья. Эпицентр подземных толчков находился на побережье в районе города Кемер.

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