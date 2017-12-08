Турецкий курорт сполз к морю из-за землетрясения

Турецкие ученые изучили последствия землетрясения, произошедшего 21 июля этого года на юго-западном побережье Турции. В результате выяснилось, что курортный город Бодрум сместился в сторону Эгейского моря приблизительно на 26 сантиметров, сообщает Hurriyet Daily News.

Обследование территории, подвергнувшейся землетрясению, проводилось 11 учеными с использованием 20 спутниковых станций. Велся мониторинг горизонтальных и вертикальных перемещений тектонических плит, вызванных подземными толчками магнитудой 6,6.

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«Было обнаружено, что произошел разрыв морского дна на территории протяженностью 65 километров и шириной 25 километров у южного побережья Бодрума и [греческого] острова Кос. Одна плита отдалилась от другой. Скольжение, которое обычно занимало 50 лет, произошло за 11 секунд», — сказал профессор Хасан Сезбилир (Hasan Sözbilir), руководитель исследовательского центра землетрясений Университета Докуз Эйлюль.

Летом 2017-го на юго-западном побережье Турции несколько раз происходили землетрясения. Из-за подземной активности авиарейсы в регионе задерживались на несколько дней, и российские туристы не могли покинуть места отдыха.