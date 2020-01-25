Российская теннисистка Павлюченкова вышла в четвертый круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала Australian Open, обыграв вторую ракетку турнира чешку Каролину Плишкову. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соперницы провели на корте 2 часа 25 минут, встреча завершилась победой Павлюченковой в двух сетах — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Российская спортсменка исполнила пять эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала два брей-пойнта из 15. Павлюченкова — последняя из отечественных теннисисток, оставшихся в сетке турнира в одиночном разряде.

В 1/8 финала 28-летняя Павлюченкова сыграет с немкой Анжелик Кербер. 17-я ракетка турнира в своем матче в трех сетах победила итальянку Камилу Джорджи — 6:2, 6:7 (4:7), 6:3.

Australian Open проходит в Мельбурне с 20 января по 2 февраля. Призовой фонд турнира составляет 48,5 миллиона долларов. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака, уступившая 15-летней американке Кори Гауфф и лишившаяся шансов защитить титул.

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