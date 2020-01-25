В России начали расчищать дороги военными бульдозерами

В Алтайском крае военнослужащие расчистили дороги на бульдозерах на базе артиллерийских тягачей, восстановив нарушенное транспортное сообщение. Об этом в субботу, 25 января, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Транспортное сообщение было налажено между селом и районным центром в Алейском районе. Бульдозеры на базе артиллерийских тягачей расчистили дорогу протяженностью около десяти километров.
Работа по ликвидации снежных заносов продолжается. В настоящее время идет расчистка участка дороги протяженностью 13 километров между селами Боровское и Серебренниково.
В декабре прошлого сообщалось, что село Рыбновск на севере Сахалина из-за метелей оказалось в снежной и транспортной блокаде, в населенный пункт можно добраться только по воздуху.