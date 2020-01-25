Раскрыт возможный сценарий участия России и Ирана в войне валют

Россия и Иран могли бы объединиться для противостояния доллару США. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат иранского меджлиса Ахмад Алирезабейги (Ahmad Alirezabeigi).

По его мнению, можно было бы вести торговлю в национальных валютах. «Как Европа создала сильную валюту евро, так и мы можем создать в Азии свою сильную валюту, чтобы быть независимыми от системы SWIFT», — раскрыл парламентарий детали возможного сценария совместного участия стран в войне валют.

Таким образом Москва и Тегеран обезопасили бы себя от экономического давления со стороны Запада, добавил Алирезабейги.

Помимо этого, Россия и Иран имеют взаимовыгодные интересы в Сирии, указал депутат. «Геополитическая ситуация дает больше возможностей для более тесного сотрудничества и расширения наших отношений», — пояснил политик.

Алирезабейги также высказался по поводу катастрофы самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», сбитого ПВО Ирана 8 января. Парламентарий допустил, что атака на лайнер могла быть совершена вследствие того, что кто-то скрыл код воздушного судна на радарах.

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