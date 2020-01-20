Россия призвала Иран не совершать опрометчивых шагов

Россия предостерегла Иран от выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, Тегерану не стоит совершать опрометчивый шаг и выходить из договора. Рябков считает, что все стороны ядерных соглашений «должны соблюдать осторожность и взвешенность».

Ранее портал Press TV сообщал, что глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф пригрозил выходом Тегерана из ДНЯО, если члены Совбеза ООН будут обсуждать вопрос иранской ядерной программы. По его мнению, это может привести к вводу очередных санкций.

8 июля 2019 года сообщалось, что Иран планирует снова запустить ранее деактивированные центрифуги и резко повысить уровень обогащения урана в рамках дальнейшего отхода от условий СВПД. До этого страна превысила допустимый по сделке уровень в 3,67 процента — он уже достиг 4,5 процента. 1 июля Тегеран объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено международным соглашением.

Договор о нераспространении ядерного оружия был заключен в 1968 году Комитетом по разоружению ООН для того, чтобы ограничить количество стран, обладающих ядерным оружием. Участники договора — почти все государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



