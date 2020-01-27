Раскрыт дизайн дешевого iPhone

Инсайдеры опубликовали изображения будущего доступного смартфона Apple. Рендеры дешевого iPhone опубликовал профильный ресурс Svetapple из Словакии.

Источник издания раскрыл дизайн бюджетного iPhone и сообщил о цветовой гамме новой линейки. По его информации, преемник бюджетного iPhone SE выйдет в черном и белом цветах корпуса. Кроме классических вариантов, Apple представит красный смартфон, выпуск которого состоится в рамках традиционной благотворительной программы (PRODUCT) RED.

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Издание уточняет, что новый смартфон получит состоящий из стеклянных панелей и алюминиевой рамки корпус. Логотип Apple будет изменен и размещен по центру задней панели, как в аппаратах линейки iPhone 11. Svetapple подчеркивает, что точное название устройства еще не утверждено: это будет либо iPhone 9, либо iPhone SE 2.

Источник подтвердил инсайд о том, что производство бюджетного смартфона начнется в феврале. В марте аппарат будет презентован и до конца месяца появится в продаже. Смартфон получит 4,7-дюймовый IPS-дисплей, кнопку Home с Touch ID, чип А13, три гигабайта оперативной памяти и одинарную основную камеру.

Первые слухи о преемнике популярного iPhone SE появились осенью 2019 года. В отчете авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко сообщалось, что смартфон выйдет на рынок в первой половине 2020 года, получит дизайн iPhone 8 и будет стоить около 40 тысяч рублей. Оригинальный iPhone SE был представлен в марте 2016 года и долгое время оставался самым доступным смартфоном Apple.

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