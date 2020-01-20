Новые iPhone станут дороже

Стоимость будущих iPhone увеличится по сравнению с актуальным поколением. Агентство Nomura Instinet прогнозирует, что смартфоны Apple станут дороже примерно на 80 долларов, передает портал Investor's Business Daily.

По мнению аналитика агентства Джеффри Кваала (Jeffrey Kvaal), стоимость новых iPhone увеличится примерно на 40-80 долларов. Главной причиной Кваал называет модернизацию линейки гаджетов и внедрение 5G-модемов. Эксперт отметил, что в связи с этим число желающих приобрести новый аппарат будет ограничено.

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Аналитик предположил, что за инновации заплатят обладатели новых девайсов. По мнению Кваала, ни Apple, ни операторы и партнеры компании не смогут разделить между собой дополнительную статью расходов и удержать цены на iPhone на прежнем уровне.

Относительно актуальной линейки смартфонов Apple аналитик заявил, что серия iPhone 11 демонстрирует уверенные продажи. По его мнению, глобальная популярность смартфонов на рынке продлится до осени 2020 года, когда выйдет новое поколение iPhone.

По мнению инсайдеров, в этом году Apple выпустит пять смартфонов, четыре из которых получат поддержку связи пятого поколения. Согласно прогнозам, в России и на других рынках с неразвитой инфраструктурой 5G, соответствующий модуль может быть отключен.

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