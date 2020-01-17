Новый iPhone станет мощнее компьютеров

Процессор будущего iPhone окажется мощнее процессора ноутбуков MacBook Pro. В этом уверен аналитик издания Macworld Джейсон Кросс (Jason Cross).

Выводы Кросса основаны на спецификациях предыдущих чипов Apple и сетевых утечках. Эксперт полагает, что в этом году Apple перейдет на новый пятинанометровый техпроцесс, чем увеличит плотность транзисторов в чипе A14. Таким образом, на плате площадью около 100 квадратных миллиметров разместятся порядка 13 миллиардов транзисторов. Для сравнения, процессор для линейки iPhone 11, A13, имеет около 8,5 миллиарда транзисторов.

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Кросс напомнил, что актуальный процессор получил около 3400 баллов в тесте производительности от Geekbench. Эксперт полагает, что производительность А14 превысит 5000 баллов, что превосходит мощность многих компьютеров на рынке. В частности, процессор 15-дюймового MacBook Pro имеет производительность на уровне 5000 баллов, чипы многих Android-смартфонов — на уровне 3000 баллов.

По мнению специалиста, производительность графического процессора iPhone вырастет на 50 процентов за счет увеличения пропускной способности чипа. Это положительно скажется на обработке ресурсоемких приложений вроде игр или редакторов видео. Важным трендом на рынке процессоров MacWorld называет использование искусственного интеллекта для обработки изображений, благодаря следованию которому Apple в очередной раз улучшит качество съемки. Поддержка аппаратного кодирования, по мнению Кросса, позволит снимать видео высокой четкости.

Помимо этого, аналитик прогнозирует, что новые iPhone получат поддержку 5G и модем Qualcomm X55, с чем связывает урегулирование споров между Apple и Qualcomm. Подобный модем будет поставляться и для смартфонов на Android, заключил эксперт.

13 января инсайдеры подтвердили осенний выход iPhone с поддержкой работы в сетях пятого поколения. В декабре авторитетный аналитик заявил, что в 2020 году Apple выпустит пять смартфонов, причем один из них покажет уже в марте.

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