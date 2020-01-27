В России поймали японца при попытке получить секретные документы

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину с паспортом подданного Японии при попытке получить секретные документы о военном потенциале России. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, пишут РИА Новости.

Мужчина был задержан во Владивостоке.

В связи с инцидентом в ведомство был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве. Японским дипломатам заявлен протест. Как отметили в МИД России, задержанный за попытку получения секретных материалов находился в России по журналистской визе.

Японцу было предъявлено официальное предостережение и дано 72 часа на то, чтобы он покинул страну. Как подчеркнули в российском дипведомстве, гражданин страны восходящего Солнца уже выехал на родину.

26 января японский телеканал NHK сообщил, что в Токио по подозрению во взломе и передаче конфиденциальной информации коммуникационной компаний SoftBank российской стороне заподозрили ее бывшего сотрудника Ютака Араки. Он заявил полицейским, что передал полученную информацию «работнику торгового представительства России в Японии в возрасте старше 50 лет».

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