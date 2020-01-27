Шесть российских сел остались без еды и воды из-за сильнейших метелей

Шесть сел Алтайского края оказались отрезаны от внешнего мира из-за снегопада, ощущается нехватка еды и воды. Об этом заявил спикер краевого законодательного собрания Александр Романенко. Его слова приводятся на сайте заксобрания.

«К расчистке дорог привлечены все возможные технические средства, в том числе тяжелая техника алейской военной части. Ситуация усугубляется тем, что коридоры в снежных заносах, которые пробила техника, даже от слабой поземки буквально за несколько часов снова заметает снегом так, что автомобиль проехать уже не может», — рассказал он.

По словам Романенко, техника не сможет подъехать к населенным пунктам еще как минимум два месяца, пока не растает снег. Пока на несколько районов открыта только одна дорога, по которой можно доставлять продовольствие, — Змеиногорск — Горняк. «За счет предприятий торговли Горняка что-то привозят, но подвоз продуктов из Барнаула и Рубцовска затруднен. Я уже не говорю про малые села», — отметил Романенко.

В ответ на выступление спикера депутат Андрей Осипов отметил, что в регионе снова передают штормовое предупреждение. «Снова ожидаются метели. Давайте окажем поддержку Правительству Алтайского края и органам местного самоуправления», — сказал он.

Ранее в Новосибирске из-за скопившегося в городе снега ввели режим ЧС. Власти города намерены привлечь дополнительную технику для вывоза и утилизации снега с дорог и из дворов. Решение о введении ЧС подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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