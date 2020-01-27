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В российском городе ввели режим ЧС из-за снега

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В Новосибирске из-за скопившегося в городе снега ввели режим ЧС. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В сообщении сказано, что в городе выпало «сверхнормативное количество осадков» из-за обильных снегопадов в декабре и январе.

Власти города намерены привлечь дополнительную технику для вывоза и утилизации снега с дорог и из дворов. Решение о введении ЧС подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление гидрометцентра, в регионе в течение недели выпала половина месячной нормы осадков — 10,3 миллиметра при норме в 24 миллиметра. На оперативном совещании правительства Локоть сообщил, что количество техники для уборки снега увеличили на 30 процентов.

Из-за плохих метеоусловий в ряде регионов Западной Сибири отменили рейсы междугородних автобусов. Так, перевозки отменили автовокзалы Новосибирска, Кемерова, Томска и Барнаула.

Ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук обрадовался месячной норме снега, выпавшей за день. В интервью телеканалу Хабаровск он сказал, что он «не мэр города, а прежде всего житель Хабаровска». Он пояснил, что снегопад обрадовал его, потому что снег закрыл газоны и корни деревьев. Кравчук предложил горожанам прокатиться на грейдере и сказал, что это очень увлекательно.

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