Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лишил себя неприкосновенности и предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Об этом сообщает Reuters.

В официальном комментарии он назвал обсуждения его неприкосновенности «цирком» и «грязной игрой», в которой больше не хочет участвовать.

Сразу после снятия неприкосновенности главе правительства официально предъявили обвинения. Его подозревают в том, что он принял от влиятельных предпринимателей подарки общей стоимостью в 264 тысячи долларов. Также Нетаньяху обвиняют в содействии их бизнесу в ответ на выгодное для него освещение в СМИ. По этому делу ему грозит до 13 лет тюрьмы.

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В декабре 2019 года израильские СМИ писали, что президент Израиля Реувен Ривлин готов даровать Нетаньяху помилование в обмен на уход с поста и признание вины. Незадолго до этого генпрокурор страны попросил парламент снять с премьера неприкосновенность.

В мае того же года в Тель-Авиве прошли массовые протесты, участники которых выступали против Нетаньяху, занимающего пост пятый срок подряд. На них собралось, по разным оценкам, от 20 до 80 тысяч человек.

Нетаньяху и члены его партии считают дело политическим. Это первый случай в истории Израиля, когда действующему премьер-министру предъявлены уголовные обвинения. Отмечается, что его противник, лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бенни Ганц сделал одной из ключевых деталей своей программы подозрения в коррупции в адрес премьера.

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