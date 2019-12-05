Нетаньяху предложили помилование в обмен на уход из политики

Президент Израиля Реувен Ривлин, вероятно, помилует премьер-министра страны Биньямину Нетаньяху, которому предъявили обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве, в случае его добровольного ухода с поста и признания вины. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Известно, что Нетаньяху еще не отреагировал на такую возможность, которую ему озвучивают третьи лица, хотя ранее он отвергал любые подобные разговоры. Речь идет не только об уходе с поста премьер-министра, но и вообще из политики. Сообщается, что генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит со своей стороны поддержит такое соглашение.

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Обвинения Нетаньяху были предъявлены 21 ноября. В частности, речь идет о незаконном получении главой правительства ценных подарков от крупных предпринимателей — австралийского миллиардера Джеймса Пакера и израильского кинопродюсера Арнона Милчена.

Второе дело касается переговоров между Нетаньяху и издателем ежедневной газеты «Едиот Ахронот» («Ежедневные новости») Арноном Мозесом. Премьер-министр якобы предложил бизнесмену содействие в принятии выгодных для него законов в сфере СМИ в обмен на лояльность его издания при освещении деятельности правительства.

Обвинения по последнему делу заключаются в том, что владельцу крупнейшей израильской телекоммуникационной компании Bezeq Шаулю Эловичу оказывались преференции в обмен на положительное освещение деятельности Нетаньяху на новостном портале Walla (подконтролен компании).

Это первый случай в истории Израиля, когда действующему премьер-министру предъявлены уголовные обвинения.

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